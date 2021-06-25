РИАМО - 25 июн. Москвичи массово идут вакцинироваться от Covid-19, в крупных торговых центрах образовались очереди, передает корреспондент РИАМО.

Так, в ГУМе на вакцинацию выстроилась большая очередь.

«Все организовано очень хорошо, хоть и кажется, что очередь большая, но двигается она очень быстро. А после прививки дают бутылку воды и вкусное мороженое. Вакцинироваться надо всем, только так мы можем победить пандемию», - сказала одна из пришедших на вакцинацию.

В ЦУМ очередь из желающих получить вакцину начиналась на улице - у здания торгового центра. Как правило, желающие сделать прививку от коронавируса носят маски и соблюдают социальную дистанцию, стоя в очереди.

«У меня на работе уже почти все привились. Вот и я пришел, узнаю, как работает эта вакцина», - рассказал мужчина, пришедший на вакцинацию.

В торговом центре «Океания» в очереди на вакцинацию собралось более 40 человек.

В мегаполисе проводится масштабная кампания по вакцинации от Covid-19. Жители столицы могут сделать бесплатную прививку в поликлиниках и в мобильных пунктах вакцинации.

Ранее заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова подчеркнула, что пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции горожанам нужно независимо от наличия у них антител.

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Текстовая трансляция

25 ИЮНЯ

- Москвичи выстроились в очереди в пункты вакцинации в ТЦ.

- В Москве продлили запрет на ночную работу кафе и баров. Исключения составили продажи товаров, обслуживание навынос без посещения помещений, доставка заказов и оказание бытовых услуг.

- В Москве работников старше 65 лет обязали перевести на удаленку с 28 июня. Требование не распространяется на граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для работы организаций.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Работодатели Москвы должны перевести на удаленку 30% сотрудников с 28 июня. Это связано с распространением коронавируса.

- Первый случай заражения штаммом Covid‑19 «дельта плюс» зафиксирован в РФ. По словам специалиста, скорее всего, это завозной случай.

- За сутки в России зарегистрировали 20 393 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2436 больных. В Москве - 7 916.

- Власти Москвы разъяснили, как получить и использовать QR‑код. С 28 июня в Москве начнет действовать система QR-кодов для посещения кафе, ресторанов и массовых мероприятий.

- В Москве уточнили обновленный порядок плановой госпитализации. Каждый случай некорректных действий больниц будут разбирать.

- Москвичи с пятницы смогут получать QR‑коды для посещения кафе. Данное правило будет действовать в обязательном порядке с 28 июня.

- В России будут испытывать «Спутник V» на детях разных возрастов. Регистрация препарата запланирована в районе 20 сентября.

- 19 новых пунктов вакцинации от Covid‑19 открыли в детских поликлиниках Москвы. Всего же на базе городских поликлиник теперь работают 119 прививочных центров.