РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июн. В «Наташинском парке» Люберец сотрудники Госавтоинспекции провели разъяснительные беседы с юными участниками дорожного движения, сообщает ОГИБДД МУ МВД России «Люберцкая».

Полицейские рассказали отдыхающим детям о правилах дорожного движения и поведении на улице в летний период. Автоинспекторы затронули тему безопасного перехода проезжей части и возможных «ловушек», которые могут подстерегать пешеходов. Юным участникам дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции вручили световозвращатели и разъяснили правила их применения.

Также в ходе мероприятия сотрудники ГИБДД напомнили участникам встречи об обязательном использовании защитной амуниции, рассмотрели виды средств индивидуальной мобильности и разобрали правила дорожного движения, которые должны соблюдать велосипедисты и водители современных устройств передвижения.