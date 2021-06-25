РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июн. В подмосковных Люберцах участникам летних лагерей на мероприятии «Дорожная Азбука» разъяснили правила дорожного движения, сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

В целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма в летних пришкольных лагерях дневного пребывания на базе школ №№14 и 20 городского округа Люберцы инспекторы ГИБДД организовали для детей мероприятие «Дорожная Азбука».

Главная цель таких мероприятий – это закрепление знаний, умений и навыков безопасного поведения детей на улице и в общественном транспорте, которые они получили в процессе обучения в школе.

Детям разъяснили правила безопасного поведения вблизи проезжей части, наиболее часто встречающиеся опасные дорожные ситуации. Кроме этого, особое внимание инспекторы ГИБДД направили на юных водителей велосипедов. Учащимся напомнили, что до 14-летнего возраста запрещено выезжать на проезжую часть, а также запрещено пересекать проезжую часть на велосипеде, необходимо переходить дорогу пешком. Кроме того, инспектор ГИБДД сделала акцент на обязательное использование велозащиты и световозвращающих элементов, поведение во дворовых территориях, где игровые площадки находятся в непосредственной близости от движения транспорта. Также школьники приняли активное участие в беседе и решали различные дорожные ситуации.

В завершение мероприятия сотрудники полиции вручили детям памятки с кроссвордами по ПДД.