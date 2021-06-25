РИАМО - 25 июн. Дождь, гроза и град ожидаются до вечера 25 июня в Москве, соответствующие СМС-сообщения разослали жителям столицы от МЧС, передает корреспондент РИАМО.

При грозе и усилении ветра до 17 м/с не следует укрываться и не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями. Следует быть внимательными и осторожными.

Ранее в Подмосковье и Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности, причиной этому стала аномальная жара, предупреждение действует до 10:00 27 июня.

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