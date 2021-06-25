РИАМО - 25 июн. УФАС России по Подмосковью вынесло в отношении должностного лица ООО «Вертикаль» постановление о наложении штрафа в размере 16 тыс. рублей по делу об административном правонарушении, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее управление признало фирму, которая зарегистрирована в Красногорске, виновной в нарушении антимонопольного законодательства. Для того, чтобы пресечь противоправную деятельность, комиссия управления выдала предписание о прекращении нарушения.

Из-за того, что фирма не исполнила предписание в установленный срок, ее привлекли к ответственности. Так, в соответствии с КоАП РФ, привлечение к ответственности юрлица не освобождает от нее виновное должностное лицо.

Таким образом, виновное должностное лицо компании было привлечено к административной ответственности.

Компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков по решению УФАС Подмосковья>>