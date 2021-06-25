РИАМО - 25 июн. Глава Ленинского округа Дмитрий Абаренов и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов открыли «Добрую комнату» в Южной поликлинике в поселке Дрожжино. Для маленьких пациентов здесь организована игровая зона с необходимой мебелью, тематическими развивающими наборами, книгами, раскрасками, сообщает пресс-служба администрации округа.

Это уже вторая игровая зона для малышей в данном учреждении. По статистике, каждый ребенок хотя бы раз в год посещает врача, поэтому такое специально оборудованное пространство сделает пребывание детей и ожидание лечебных процедур в поликлинике наиболее комфортным.

«Большой вклад в реализацию этой инициативы (по открытию «Добрых комнат» - ред.) вносят не только депутаты, но и члены отделения Торгово-промышленной палаты муниципалитета. Надеюсь, что «Добрая комната» всегда будет поднимать ребятам настроение», - сказал Абаренов.

На региональном уровне проект по созданию таких комнат реализуется с июля 2019 года. В Ленинском городском округе подобные комнаты также созданы в детской поликлинике в Видном и в амбулатории поселка Развилка.

«Для нас особая радость, когда мы видим заботу о детях. Мне приятно отметить, что в медицинских учреждениях открываются детские пространства с набором всего необходимого, где дети могут отвлечься и провести время с пользой. Рад, что <…> проект «Добрая комната» активно развивается», - поделился Фетисов.