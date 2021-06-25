РИАМО - 25 июн. Специалистам в инфекционных больницах Московской области предлагаются работа вахтовым методом, высокая зарплата, безопасные условия труда, бесплатные проживание и питание, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Врачи в инфекционных больницах смогут получать от 132 тыс. рублей в месяц, средний медперсонал – от 80 тыс. рублей в месяц, младший медперсонал – от 36 тыс. рублей в месяц.

В подстанции скорой медпомощи Московской области требуются врачи, фельдшеры/медицинские сестры. Врачи скорой помощи смогут получать от 100 тысяч рублей, фельдшеры/медицинские сестры скорой помощи - от 70 тысяч рублей.

Врачам, фельдшерам, медсестрам скорой помощи предлагаются социальная ипотека, служебное жилье, доплаты, дополнительные дни отпуска. Кроме того, предусмотрены бесплатные средства индивидуальной защиты, бесплатная форма, возможность подработок.

Направить резюме можно на почту mz-hr@mosreg.ru. Подробную информацию можно получить по телефону +7 (495) 990-77-77.

Специалисты, желающие работать в скорой помощи Подмосковья, также могут направить резюме на почту aa.shepelev@mossmp.info и задать вопросы по телефону +7 (929) 644-57-11.

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