РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июн. В рамках социального регионального раунда «Некуда спешить» сотрудники ГИБДД Люберец напомнили посетителям автосалонов и автомобильных заправочных станций о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, сообщает ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Основной акцент автоинспекторы сделали на важности правильного выбора скоростного режима и отказа от опасных маневров на дороге.

Также полицейские рассказали автолюбителям о том, как правильно перевозить пассажиров в салоне транспортных средств и об административной ответственности, к которой могут быть привлечены водители, нарушающие ПДД.