РИАМО - 25 июн. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение УФАС России по Подмосковью о внесении ООО «Центр софтверных решений» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление обратился Региональный центр благоустройства Московской области, который попросил внести сведения в отношении фирмы в реестр после одностороннего отказа от исполнения контракта на покупку программного обеспечения.

Действия компании признали не соответствующими закону, сведения в отношении фирмы - подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Не согласившись с этим решением, ООО «Центр софтверных решений» обратилось в суд. Девятый арбитражный апелляционный суд отказал компании в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.