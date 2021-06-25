РИАМО - 25 июн. Ученики подмосковной школы №17 из Орехово-Зуево открыли четыре новых переменных звезды, сообщила во время пресс-конференции в РИАМО директор ФПО «Ноосфера» - автор и руководитель проекта «Двадцать лет звездных побед» Софья Арзуманян.

«Мы продолжаем получать информацию, мы продолжаем получать подтверждения открытий. Но то, что мы знаем на сегодня: три дня назад мы получили сведения о трех открытых звездах и еще спустя сутки – еще об одной звездочке. Таким образом, у нас на сегодня четыре открытых перемененных звезды», - сказала Арзуманян.

Трое из учеников, которые открыли новые переменные звезды, были награждены.

Сделать открытия помог инновационный образовательный проект «Двадцать лет звездных побед», реализуемый Фондом поддержки образования «Ноосфера» совместно с Государственным астрономическим институтом им. П.К. Штернберга (ГАИШ МГУ им. М.В. Ломоносова) при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.​