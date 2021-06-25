РИАМО - 25 июн. Новый завод по производству напитков на основе чайного гриба планируется запустить в Московской области в 2022 году. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Проект по производству напитков на основе чайного гриба разрабатывает предприятие «ТиБи». Компанией планируется расширение производства и строительство нового завода в Подмосковье с объемом инвестиций более 50 млн. рублей», - сказал Сергей Воскресенский.

Предприятие занимается производством живых продуктов для здорового образа жизни с 2018 года. Компания производит живой пробиотический напиток на основе чайного гриба - 100% натуральный продукт, без добавления красителей и ароматизаторов. В напитки с соками добавляются только соки холодного отжима собственного производства. В одной бутылке содержится не более 9 гр сахара и не более 65 кКал.

«В настоящее время ведется подбор земельного участка для размещения завода. Реализация объекта запланирована на 2022 год», - отметил Сергей Воскресенский.

Министр добавил, что после пуска нового завода рабочие места получат более 100 жителей Подмосковья.

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