РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 июн. Начальник управления по образованию Балашихи Александра Зубова поздравила выпускников нынешнего года с окончанием учебы и пожелала им веры в себя, неисчерпаемого стремления к знаниям и любви к своей малой Родине.

«Дорогие выпускники, вот и настал долгожданный момент – окончание школы. Вы вновь вступаете в первый класс, но школа эта называется Жизнь. Возьмите с собой веру в себя, в свою мечту, желание быть первыми в своем деле, неисчерпаемое стремление к знаниям, любовь к своей малой Родине», - написала Зубова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она добавила, что где бы они не учились и какие бы высоты не покорили, важно чтобы они всегда помнили о своей родной школе, учителях, уроках добра и справедливости. Чтобы были готовыми сделать все, чтобы в будущем сердца их наставников наполнились чувством гордости.

«Пусть успехом заканчиваются все ваши начинания! Пускай взрослая жизнь будет счастливой! В добрый путь, дорогие выпускники!» - заключила Зубова.

В нынешнем году выпускные в Подмосковье проходят 25 и 26 июня. Из-за пандемии общегородские выпускные отменены, а торжественные мероприятия проходят на свежем воздухе или отдельно для каждого класса.