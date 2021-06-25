РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июн. Заместитель министра благоустройства Московской области Алексей Беловодов проверил, как учтены пожелания жителей Люберец при благоустройстве дворов, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В пятницу прошло обследование территории округа по вопросу реализации проекта «Комфортная городская среда». На обследовании присутствовали Алексей Беловодов, глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий, депутаты Мособлдумы Игорь Коханый и Дмитрий Дениско. Первая точка - двор на улице Зеленая, у дома 20, вторая - улица Шевлякова, дом 27 к1.

«Сегодня мы побывали в двух дворах Люберец, пообщались с жителями. Наша цель - понять, все ли пожелания жителей учтены при производстве работ по благоустройству дворов. Мы зафиксировали пожелания. В первом дворе необходимо сделать понижение асфальта для того, чтобы не было подтопления подъезда. Мы проговорили с жителями и зафиксировали еще одно пожелание - установить искусственную неровность», - отметил Беловодов.

По его словам, во втором дворе большинство пожеланий были учтены.

«Пожелание учтем - уберем старые бетонные блоки. Мы договорились, что вместе с жителями будем открывать двор. Работы завершатся к середине июля», - заключил он.