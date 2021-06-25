РИАМО - 25 июн. В пятницу в Щелкове открылся Центр амбулаторной онкологической помощи на базе клинико-диагностического центра МЕДСИ, медицинская помощь пациентам здесь будет оказываться в рамках программы ОМС, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Любой житель Подмосковья может получить направление из своей поликлиники в наш центр, и уже у нас по полису ОМС получить бесплатную помощь. Это может быть как диагностика, так и непосредственное лечение», - сказала главный врач КДЦ МЕДСИ в Щелкове Наталия Ваштаева.

В ЦАОП МЕДСИ пациенты с ранее выявленным онкозаболеванием, а также при подозрении на него смогут получить специализированную онкологическую помощь в рамках одной клиники: пройти высокоточную диагностику и обследование в максимально короткий срок, а также получить индивидуальный план лечения, включающий таргетную химиотерапию. Новый центр оборудован самой современной диагностической техникой.

Центр располагается по адресу: Щелково, улица Заречная, дом 8, корпус 2.