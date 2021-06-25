РИАМО - 25 июн. Российская авиакомпания «Победа» анонсировала возобновление полетов из Москвы на турецкие курорты Бодрум и Даламан с 1 августа, сообщает Федеральное агентство новостей.

Билеты будут доступны для покупки на сайте авиакомпании. Стоимость билета стартует от 10 тыс. рублей. Полеты будут по определенным дням.

С апреля Россия приостановила авиаперелеты в Турцию из-за распространения коронавируса в той стране, но в июне полеты возобновили.

Ранее РФ возобновила авиаперелеты с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией и чартерные полеты в Албанию.

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