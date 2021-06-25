РИАМО - 25 июн. Из-за жаркой погоды 26 июня церемониальный развод пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России проводиться не будет, сообщает пресс-служба Федеральной службы охраны РФ.

В пятницу в Москве и Московской области температура воздуха поднимется до 37 градусов тепла, местами возможны дожди с грозами.

Максимальная температура в столице составит 35-37 градусов, по области — 32-37 градусов.

В регионе продлили «оранжевый» уровень погодной опасности, причиной этому стала аномальная жара, предупреждение действует до 10:00 27 июня.