РИАМО - 25 июн. Меры поддержки людей с ограниченными возможностями и семей, в которых есть такие дети, обсудили в Чехове. В округе будут активно решать данные вопросы. Об этом сообщает пресс-служба советника губернатора региона (в ранге министра) Александра Когана.

Во встрече приняли участие депутат Госдумы Михаил Терентьев, советник губернатора Московской области (в ранге министра) Александр Коган, глава спортклуба инвалидов «Равные возможности» Татьяна Карзубова.

По словам Терентьева, медико-социальная экспертиза станет более человекоориентированной — Минтруд России вносит изменения в порядок получения инвалидности. По ряду серьезных заболеваний ее можно будет получить заочно.

Кроме этого, будет упрощена процедура получения пенсии по инвалидности, а сроки рассмотрения и оформления необходимых для этого бумаг сократятся с нескольких месяцев до недели.

О том, какие меры поддержки инвалидов существуют в Московской области и новых соцобъектах, которые скоро появятся в Чехове, рассказал Александр Коган.

Большую часть встречи заняло обсуждение конкретных проблем и вопросов, с которыми сталкиваются жители городского округа.

«Люди совершенно справедливо требуют от нас решения ряда проблем. Например, обеспечить полноценный доступ для маломобильных граждан в социальные учреждения, создание рабочих мест для инвалидов, возможность заниматься на спортивных объектах. Все эти вопросы будем закрывать», — отметил Коган.

Он подчеркнул, что системные решения уже приняты, утверждены требования к организациям и учреждениям по доступной среде, а также меры поддержки. Созданы центры реабилитации с современным оборудованием.

«Теперь вопрос в точечной отладке всех этих процессов. И с этой позиции сегодняшняя встреча была особенно полезна», — отметил Коган.

Большое внимание вопросу доступной среды уделила Татьяна Карзубова. В этом направлении есть значительные улучшения, хотя проблемные вопросы еще остаются.

Во встрече также принял участие член совета депутатов Чехова Дмитрий Цибисов. Решение части озвученных на встрече вопросов он взял на себя.