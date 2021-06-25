РИАМО - 25 июн. Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 4-месячного младенца в коляске возле дома по ул. Октябрьской в подмосковной Электростали, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По предварительным данным следствия, 24 июня родители проводили время на улице с 15 часов. Примерно в 19 часов мать ребенка обнаружила, что мальчик не подает признаки жизни. Сотрудники скорой помощи констатировали его смерть.

В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Обследовано место происшествия, условия, в которых проживал ребенок, опрошены родители и назначена судмедэкспертиза, которая выявит точную причину смерти.

По информации СМИ, ребенок погиб от перегрева, пока родители выпивали со знакомыми. В Московском регионе установилась аномально жаркая погода. Столбики термометров накануне поднимались выше плюс 33 градусов.