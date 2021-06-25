РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 июн. Котлы в угольной котельной в микрорайоне Болшево в Королеве заменят к началу отопительного сезона, написал в своем Instagram-аккаунте глава города Александр Ходырев.

Угольная котельная в микрорайоне Болшево была введена в эксплуатацию в 1958 году. Более чем за 60 лет работы оборудование устарело и достигло критического износа. Котельная обеспечивала теплом 6 домов по улице Школьная и Железнодорожная и зимой часто возникали проблемы с отоплением.

«Но в этом году мы ее (проблему отопления, - ред.) ликвидируем, при поддержке губернатора реконструируем котельную «Бурковская» и подключим все дома к ней. Самое главное - больше никакого угля. Сейчас в «Бурковской» идет замена котлов, насосного и теплообменного оборудования, ремонт электротехнического», - написал Ходырев.

Строительство новой теплосети по улице Школьной уже идет, всех потребителей подключат к новому источнику снабжения. Всего планируется проложить около километра теплотрассы. Работы завершат к началу отопительного сезона.