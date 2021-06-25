РИАМО - 25 июн. На 24 июня от коронавируса привилось 60% сотрудников министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, произошло это в рамках исполнения поручения о вакцинации, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Согласно поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье стартовала обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции сотрудников сферы ЖКХ. В связи с тем, что работники ЖКХ каждый день коммуницируют с гражданами, они делают прививки в первую очередь. Такой подход позволяет предотвратить рост заболеваемости коронавирусом.

«На сегодняшний день министерство ЖКХ региона исполнило поручение губернатора - 60% коллектива уже вакцинированы, но наши сотрудники продолжают прививаться, понимая важность процесса и проявляя ответственное отношение к эпидемиологической ситуации в регионе», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Все региональные предприятия должны иметь коллективный иммунитет в размере не менее 60%. Для того, чтобы высчитать такой процент, в расчет берутся сотрудники, которые привились от коронавируса и те, кто его перенесли.

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Текстовая трансляция

25 ИЮНЯ

- Москвичи выстроились в очереди в пункты вакцинации в ТЦ.

- В Москве продлили запрет на ночную работу кафе и баров. Исключения составили продажи товаров, обслуживание навынос без посещения помещений, доставка заказов и оказание бытовых услуг.

- В Москве работников старше 65 лет обязали перевести на удаленку с 28 июня. Требование не распространяется на граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для работы организаций.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Работодатели Москвы должны перевести на удаленку 30% сотрудников с 28 июня. Это связано с распространением коронавируса.

- Первый случай заражения штаммом Covid‑19 «дельта плюс» зафиксирован в РФ. По словам специалиста, скорее всего, это завозной случай.

- За сутки в России зарегистрировали 20 393 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2436 больных. В Москве - 7 916.

- Власти Москвы разъяснили, как получить и использовать QR‑код. С 28 июня в Москве начнет действовать система QR-кодов для посещения кафе, ресторанов и массовых мероприятий.

- В Москве уточнили обновленный порядок плановой госпитализации. Каждый случай некорректных действий больниц будут разбирать.

- Москвичи с пятницы смогут получать QR‑коды для посещения кафе. Данное правило будет действовать в обязательном порядке с 28 июня.

- В России будут испытывать «Спутник V» на детях разных возрастов. Регистрация препарата запланирована в районе 20 сентября.

- 19 новых пунктов вакцинации от Covid‑19 открыли в детских поликлиниках Москвы. Всего же на базе городских поликлиник теперь работают 119 прививочных центров.