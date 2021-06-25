РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 июн. В нынешнем году в Балашихе планируют обустроить около 70 дорожек по программе «Народные тропы», планы по проведению работ можно посмотреть на сайте администрации муниципалитета, написал глава городского округа Сергей Юров своем Instagram-аккаунте.

«Люди должны чувствовать перемены каждый день, как за счет реализации крупных проектов, так и небольших, с которыми сталкиваются каждый день по пути на работу, учебу или прогулку. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева на территории Балашихи мы начали проект «Народные тропы». В этом году запланировали благоустроить около 70 дорожек», - написал Юров.

Он добавил, что проект уже нашел большой отклик у жителей, которые в комментариях часто подсказывают, где еще путь до ж/д станций, магазинов, учреждений образования нужно сделать комфортнее.

«Будем учитывать эти территории при формировании программы на следующий год. Список адресов на 2021 год вы можете найти на сайте администрации», - заключил Юров.

Программа «Народные тропы» включает в себя обустройство пешеходных дорожек во дворах, а также создание пешеходных маршрутов, протоптанных людьми. Всего в Подмосковье в 2021 году запланировано обустроить более 1,7 тыс. тротуаров и «народных троп».