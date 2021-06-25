РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 июн. Начальник управления образования администрации Домодедова Елена Болмазова поздравила выпускников школ округа с окончанием учебы.

«Я желаю вам сил и смелости принять эту ответственность, избежать неоправданных ошибок. Не бойтесь трудностей и смело принимайте решения, прислушивайтесь к разуму и собственным чувствам», - написала Болмазова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В нынешнем году выпускные в Подмосковье проходят 25 и 26 июня. Из-за пандемии общегородские выпускные отменены, а торжественные мероприятия проходят на свежем воздухе или отдельно для каждого класса.