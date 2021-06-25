РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 июн. В связи с капитальным ремонтом сети временно снижены нормативы качества подаваемого горячего водоснабжения на нескольких улицах Щелкова, сообщается на странице Щелковского межрайонного водоканала в соцсети «ВКонтакте».

Подаваемая горячая вода может быть ненормативной температуры, недостаточного напора, также может иметь осадок. Параметры воды снижены по следующим адресам: Д/С 22; Сиреневая, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 26 и Д/С 5; Полевая, 6А, 6Б, 1Б, 8а; Комсомольская, 3.

Нормативная подача горячей воды будет восстановлена по окончании работ.