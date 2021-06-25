РИАМО - 25 июн. До 72 тыс. человек в сутки составит пассажиропоток транспортно-пересадочного узла «Щукинская», это позволит ему войти в топ-10 крупнейших в столице, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Новая станция МЦД-2 «Щукинская» стала частью одноименного транспортно-пересадочного узла, объединившего МЦД, Таганско-Краснопресненскую линию метро и 20 маршрутов наземного городского пассажирского транспорта», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в скором времени новой станцией второго диаметра будут пользоваться около 8 тыс. человек в сутки. Пассажиропоток вырастет приблизительно на 20% уже к концу этого года.

Бочкарев отметил, что пересадка между МЦД и метро займет примерно 3 минуты. Кроме того, она организована по принципу «сухие ноги», а также в 4 раза быстрее пересадки на метро «Щукинская» с платформы МЦД-2 «Покровское-Стрешнево».

Также открытие станции поможет снизить нагрузку на метро «Тушинская» на 15% и поспособствует разгрузке от транзитных транспортных потоков прилегающей улично-дорожной сети, в том числе Волоколамскому шоссе, Северо-Западной хорде, Щукинской улице и других.

Станцию МЦД-2 «Щукинская» в пятницу открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Он сказал, что в настоящее время в столице ведется реконструкция и строительство путей для железных дорог, в которые входит столичный транспортный узел. Кроме того, в городе продолжается возведение и реконструкция городских вокзалов.

Помимо открытой в столице станции МЦД-2 «Щукинская», в мегаполисе также открылся одноименный транспортно-пересадочный узел. Это позволит улучшить транспортное обслуживание около 170 тыс. москвичей.