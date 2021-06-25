РИАМО - 25 июн. На территории торговых объектов Подмосковья установлено около 40 экопунктов с начала акции компании «РТ-Инвест» и правительства Московской области, которая позволит протестировать один из самых эффективных методов сбора вторсырья. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«В торговых точках на территории Московской области за 3 месяца установлено порядка 40 экопунктов, которые предоставляют посетителям возможность получить баллы за использованные бутылки и обменять их на скидки в магазинах, а также поддержать раздельный сбор мусора. Из установленных 22 экопунктов теперь работают в магазинах у дома, 16 – в гипермаркетах и 1 - в супермаркете», - сказал Сергей Воскресенский.

По словам министра, покупатели стали активно пользоваться услугой.

«Экопункт может принять и вернуть во вторичный оборот до 1,2 тыс. бутылок и сэкономить более 30 тыс. пластиковой и алюминиевой тары в год. Они пользуются популярностью, это нужный и удобный покупателю сервис и мы продолжим поставку аппаратов в торговые точки региона», - добавил Сергей Воскресенский.

Открытие экопунктов с участием губернатора Московской области Андрея Воробьева состоялось в конце марта. Всего до конца года в регионе будет установлено до 900 экопунктов в магазинах, крупных торговых центрах, наиболее посещаемых парках, школах и других общественных местах.

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