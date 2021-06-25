РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июн. Для жителей городского округа Люберцы по утрам в будни будет доступна бесплатная активация самокатов, взятых в аренду. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В будни с 7:00 до 9:00 бесплатная активация самокатов в городском округе Люберцы повысит доступность их использования в качестве средства передвижения, прежде всего для тех, кто ежедневно ездит к метро, железнодорожной станции», - сказал заместитель главы администрации муниципалитета Андрей Сыров.

Он добавил, что 40 новых точек, где разместят электрические самокаты в Люберцах, позволят оперативно добраться до любого места в округе и станций метро. Жители могут присылать в администрацию свои вопросы по работе средств индивидуальной мобильности в городском округе Люберцы.