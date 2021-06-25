РИАМО - 25 июн. Ответственность за распространение самодельных кальянов попадает под ст. 14.1. ч. 2 КоАП РФ и подразумевает штраф за предпринимательскую деятельность без государственной регистрации или специального разрешения, сообщает Федеральное агентство новостей.

Размер штрафа, который полагается за реализацию упомянутой продукции, составляет от 2 до 2,5 тыс. рублей с конфискацией ее и смесей.

Юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев отметил, что с точки зрения права, курение табака через самодельные кальяны приравнивается к курению сигарет и принципиальной разницы в этих вещах нет. Наказание и правила курения кальяна такие же, как и у сигарет, то есть курить в неположенных местах нельзя. Сами по себе самодельные кальяны не представляют никаких нарушений.

«Нет никакой сертификации кальянов. Кальян — это не специализированная продукция, это продукция, которая, по большому счету, некий аксессуар, вспомогательный инструмент. Они продаются свободно, на это не нужна лицензия, на них не распространяются ГОСТы, в отличие от тех же сигарет. Сертификации подлежат непосредственно смеси для курения, там есть определенные требования по содержанию никотина и прочее», - отметил Воробьев.

Таким образом, употребление кальяна не является нарушением, а вот их продажа без лицензии – является.

По словам эксперта, административная ответственность наступает с маленьких оборотов и может доходить до изъятия табака, а также штрафов.

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