РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июн. В городском округе Люберцы учащиеся школы №55 выполнили нормативы комплекса ГТО, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На стадионе «Торпедо» городского округа Люберцы учащиеся Красковской школы №55 выполнили нормативы комплекса ГТО по следующим видам: бег, метание спортивного снаряда, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами.

Знаки ГТО ребятам вручат в новом учебном году.