РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 июн. В подмосковном Домодедове за сутки выявили еще 87 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 9070 случаев заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 2 436 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлен 301 291 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 6 419 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 246 121 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

25 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 20 393 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2436 больных. В Москве - 7 916.

- Власти Москвы разъяснили, как получить и использовать QR‑код. С 28 июня в Москве начнет действовать система QR-кодов для посещения кафе, ресторанов и массовых мероприятий.

- В Москве уточнили обновленный порядок плановой госпитализации. Каждый случай некорректных действий больниц будут разбирать.

- Москвичи с пятницы смогут получать QR‑коды для посещения кафе. Данное правило будет действовать в обязательном порядке с 28 июня.

- В России будут испытывать «Спутник V» на детях разных возрастов. Регистрация препарата запланирована в районе 20 сентября.

- 19 новых пунктов вакцинации от Covid‑19 открыли в детских поликлиниках Москвы. Всего же на базе городских поликлиник теперь работают 119 прививочных центров.