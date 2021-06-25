РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 июн. Балашихинский «Водоканал» в пятницу проводит промывку сетей водоснабжения в микрорайоне Кучино, на время работ могут временно изменяться органолептические показатели воды, сообщается на сайте предприятия.

С 09:00 до окончания работ проводится плановая промывка водопроводных сетей по адресу: городской округ Балашиха, микрорайон Кучино.

Работы проведут в жилых домах на улицах Почтовая, 2 к1, 7, 8, 10А; Центральная,5, 39/1, 35 и 41; Южная,2А, 3, 5 и 7;Юннатов, 2 и 8; Центральная, 3, 4, 45, 47, 49 и 51.

В связи с проведением работ по промывке сетей холодного водоснабжения возможно временное изменение органолептических показателей воды.

Подвоз воды по требованию будет обеспечен.