РИАМО - 25 июн. Врач-диетолог Светлана Фус отметила, что вопреки популярному мнению, питье воды при приеме пищи никак не сказывается на пищеварительном процессе, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам специалиста, несколько глотков воды не разбавят желудочный сок и не воздействуют пагубно на объем желудка. Кроме того, ухудшить процесс переваривания не под силам даже 1 стакану воды.

«Пить во время еды не вредно, важно понимать: сколько и с чем», – пояснила Фус.

В качестве примера эксперт привела суп и огурец, где первый содержит бульон на воде, а второй – преимущественно состоит из воды. Несмотря на то, что эти продукты находятся в рационе россиян на регулярной основе, они никак не ухудшают процесс пищеварения.