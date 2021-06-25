РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 июн. В населенных пунктах территориального управления «Пироговский» определят количество жителей, желающих подключиться к системам централизованного водоснабжения и водоотведения, сообщил исполняющий обязанности заместителя главы муниципалитета Алексей Калинин в эфире телеканала «Первый Мытищинский».
Он отметил, что большая часть населенных пунктов ТУ «Пироговский» не имеет централизованного водоснабжения и водоотведения.
Он добавил, что это будет влиять на стоимость выполнения работ, потому что необходимо понимать какую модернизацию нужно проводить.
«Из этого будет складываться финансирование. Также жители обязательно будут участвовать в софинансировании выполнения этих работ», - уточнил Калинин.
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