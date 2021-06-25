РИАМО - 25 июн. В пятницу в Одинцовском городском округе открыли 4 новых мини-детских сада, такие дошкольные учреждения позволят создать дополнительно 3 тыс. мест, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.
Она уточнила, что там есть все необходимое. А сам формат показывает свою эффективность, помогая сокращать очереди в дошкольные учреждения.
«Лично сегодня перед работой проверила работу одного из них. Пообщалась с ребятами и родителями. Помещение на первом этаже жилого дома. Ребята там отдыхают, играют, обучаются и едят – все как в традиционных садах. Единственное отличие – помещение у мини-сада располагается либо на первом этаже, либо в здании школы», – отметила Каклюгина.
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