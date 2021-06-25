РИАМО - 25 июн. За сутки столичные врачи вылечили от коронавируса 4 558 пациентов, суммарное количество выздоровевших в мегаполисе составило 1 135 580 человек, сообщает оперштаб Москвы.

За прошедшие сутки в городе выявили 7 916 случаев заражения Covid-19, госпитализировано 1 772 человека. На ИВЛ находится 669 пациентов.

За сутки в Москве скончалось 98 пациентов, у них была диагностирована пневмония и положительный тест на коронавирусную инфекцию.

За время пандемии в мегаполиса выявили 1 323 757 случаев коронавируса.

Сделать прививку от коронавирусной инфекции можно в поликлиниках, ТЦ и в павильонах «Здоровая Москва». Предварительная запись для вакцинации не требуется. Прививка делается бесплатно, а процедура занимает порядка 40 минут.

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Текстовая трансляция

25 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 20 393 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2436 больных. В Москве - 7 916.

- Власти Москвы разъяснили, как получить и использовать QR‑код. С 28 июня в Москве начнет действовать система QR-кодов для посещения кафе, ресторанов и массовых мероприятий.

- В Москве уточнили обновленный порядок плановой госпитализации. Каждый случай некорректных действий больниц будут разбирать.

- Москвичи с пятницы смогут получать QR‑коды для посещения кафе. Данное правило будет действовать в обязательном порядке с 28 июня.

- В России будут испытывать «Спутник V» на детях разных возрастов. Регистрация препарата запланирована в районе 20 сентября.

- 19 новых пунктов вакцинации от Covid‑19 открыли в детских поликлиниках Москвы. Всего же на базе городских поликлиник теперь работают 119 прививочных центров.