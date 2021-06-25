Рак желудка достаточно легко диагностировать, но чаще всего пациенты обращаются к врачам уже с запущенной стадией. На какие симптомы следует обращать внимание и почему людям с гастритом и язвой нужно проходить диагностику чаще? Ответы — в интервью с Иваном Джансызом, заведующим онкологическим отделением абдоминальной хирургии №11 Московского областного онкодиспансера.

— Иван Николаевич, что такое рак желудка и у кого чаще всего его диагностируют?

— Рак желудка — это злокачественное заболевание. По данным Всемирной организации здравоохранения, рак желудка является пятым по значимости типом рака и третьей по значимости причиной смерти от рака, составляя 7% случаев и 9% случаев смертельных исходов.

Чаще это онкологическое заболевание встречается у мужчин. Основные причины: курение, алкоголь и невнимание к своему здоровью.

В России рак желудка стабильно занимает второе место в структуре онкологических заболеваний.

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— Какие еще причины провоцируют рак желудка?

— Помимо употребления алкоголя и курения повышают риск возникновения рака желудка продукты с большим количеством канцерогенов, холодная, жирная, жареная и острая пища. Также неправильное и нерегулярное питание, малоподвижный образ жизни.

— На какие симптомы следует обратить внимание?

— На ранних стадиях признаки чаще всего скрытые.

Но можно выделить малые онкологические признаки болезни — отсутствие аппетита, повышенная утомляемость, резкое снижение веса.

Есть предраковые признаки уже при имеющейся язвенной болезни желудка — «голодные боли» («голодные» или ночные боли возникают натощак, часто ночью и уменьшаются после приема пищи, являются признаком язвенной болезни двенадцатиперстной кишки – прим. ред.), болевой синдром вне зависимости от приема пищи, обострения в весенне-осенние периоды. Все эти симптомы должны натолкнуть пациента на мысль о необходимости обследования ЖКТ. На поздних стадиях развития рака желудка возможны осложнения, такие как кровотечение, пенетрация — проникновение язвы в соседние органы (например, печень, поджелудочную железу, кишечник), перфорация желудка — образование сквозного отверстия в стенке желудка, сопровождающееся попаданием его содержимого в свободную брюшную полость.

— Может ли Helicobacter pylori вызвать рак желудка?

— Само по себе наличие этой бактерии не может вызвать рак желудка. Из-за Helicobacter pylori (патогенная бактерия, наличие которой в организме человека приводит к поражению слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки и развитию таких заболеваний, как хронический гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, рак желудка, мальтома желудка, – прим. ред.). может сначала появиться гастрит, затем язвенная болезнь желудка, а уже впоследствии, на фоне язвы может развиться злокачественный процесс. Поэтому Helicobacter pylori вызывает фоновые предпатологии.

— Какие обследования чаще всего помогают выявить рак желудка?

— Самый надежный способ выявить рак желудка на сегодняшний день — это фиброгастродуоденоскопия. Это исследование позволяет выполнить биопсию либо желудка, либо двенадцатиперстной кишки, затем подтвердить или исключить онкологическое заболевание. Визуально опытный эндоскопист может увидеть злокачественное новообразование, но подтверждается диагноз только после гистологического заключения.

Это важно, потому что есть нейроэндокринные опухоли, аденокарцинома желудка – это все разные злокачественные новообразования, и они по-разному лечатся. Согласно рекомендациям Минздрава России, эндоскопист при обследовании любого новообразования обязан взять биопсию, даже если это окажется доброкачественная эрозия или хроническая язва.

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— Будет ли когда-нибудь применяться капсульная эндоскопия? Или она уже применяется?

— Капсульная эндоскопия — это современный метод исследования желудочно-кишечного тракта с помощью миниатюрной видеокамеры, встроенной в небольшую капсулу. В качестве диагностики это хороший вариант не только для желудка и двенадцатиперстной кишки, но и для диагностики тонкого кишечника, что зачастую затруднительно. Минус этого метода в том, что он не предполагает возможность забора биопсии. В качестве диагностики этот метод имеет право существовать, но он не является золотым стандартом.

— Что делать, чтобы снизить вероятность развития рака желудка?

— Я настоятельно рекомендую проходить диспансеризацию.

Если в прошлом у человека были проблемы с желудком — гастрит, язва, полипы, то он просто обязан хотя бы раз в год проходить гастроскопию.

Пациенты, у которых есть заболевания ЖКТ, должны делать два раза в год фиброгастродуоденоскопию, в том числе в фазы обострения. ФГДС – доступный метод обследования, но многие пациенты по каким-то причинам избегают посещение кабинета эндоскописта.

Необходимо контролировать процессы, которые происходят в желудке. Еще раз повторюсь, это важное и нужное обследование, которое может значительно облегчить жизнь. К тому же при этом обследовании осматривается двеннадцатиперстная кишка, пищевод, что позволяет выявить массу других заболеваний.

Рак намного легче лечить, если его выявить на ранних стадиях, поэтому игнорировать профилактические осмотры не стоит.

— Можно ли сказать, что наличие фоновой патологии — язвы или гастрита — закончится раком желудка?

— Нет. Не у всех «гастритчиков» и «язвенников» обязательно будет рак. Нужно не запускать уже имеющуюся болезнь — выполнять профилактическое лечение. Например, при язве необходимо снижать секрецию в желудке, при обнаружении Helicobacter pylori есть целая схема лечения специальными препаратами, при гастрите необходимо скорректировать питание и устранить источник развития болезни.

— Что посоветуете тем, у кого не выявляли заболеваний ЖКТ?

— Если раньше проблем не было, надо обратить внимание на такие симптомы: снижение аппетита, отрыжку, изжогу, невозможность приема каких-то продуктов, боли в области желудка, связанные с приемом пищи, или, наоборот, голодные боли. Это серьезный повод обратиться к терапевту или гастроэнтерологу.

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— Как лечат рак желудка в Московской области?

— В Московском областном онкологическом диспансере мы проводим все виды лечения рака желудка. Большинство операций специалисты проводят таким образом, чтобы вмешательство было малотравматичным. Опухоли удаляют через точечные проколы тканей или естественные физиологические отверстия. Все это позволяет пациентам быстрее восстановиться. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Сейчас такая тенденция, что чаще люди обращаются уже с запущенными стадиями. До пандемии большинство пациентов прислушивались к себе и старались пройти обследование.

Основным видом лечения является оперативное вмешательство. В некоторых случаях, если рак выявлен на ранней стадии, возможна эндоскопическая операция. Возможны также лазерные операции, электрорезекция, если нет прорастания опухоли в стенки желудка. Все эти виды операций на ранних стадиях способны сохранить человеку желудок и избежать полостной операции. После таких операций пациент должен соблюдать диету, проводить профилактику заболеваний — тогда он имеет все шансы на долгую жизнь и ее высокое качество.

Если опухоль небольшая, но уже проросла в стенку желудка, тоже возможно проведение лапароскопической операции — это также снижает всевозможные риски для пациента.

Чем раньше человек обратился к врачу, тем выше вероятность сохранить желудок, а саму операцию провести щадяще.

На поздних стадиях рака желудка проводятся открытые полостные операции, желудок удаляется полностью. Эти операции более травматичны. Но, к сожалению, пациенты часто обращаются к врачу уже с третьей-четвертой стадией рака, когда опухоль прорастает в соседние структуры либо распространяется на печень или в брюшную полость.

О враче

Иван Николаевич Джансыз — онколог-хирург Московского областного онкологического диспансера, выполняет различные по виду, характеру и сложности оперативные вмешательства при раке желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы и печени.

В 2018 году под руководством Ивана Джансыза впервые в Московской области пациенту с подтвержденным раком головки поджелудочной железы была проведена сложнейшая 10-часовая операция — лапароскопическая гастропанкреатодуоденальная резекция и холецистэктомия. Впервые в клинике было выполнено наружно-внутреннее дренирование желчных протоков под рентгеноскопическим контролем.

О клинике

Московский областной онкологический диспансер — лидер в лечении онкологических заболеваний в Подмосковье. Клиника оснащена новейшим диагностическим, хирургическим и лабораторным оборудованием, которое позволяет выявлять онкозаболевание на ранней стадии.