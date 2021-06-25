РИАМО - 25 июн. В пятницу в Лобне, в жилых домах №1 и №3 на улице Колычева, включат горячую воду, сообщили РИАМО в пресс-службе администрации округа.

Ранее жители Лобни сообщили в редакцию РИАМО, что в домах на улице Колычева около 1 тыс. квартир отключили от горячей воды. Воды не было более 20 дней – ее отключили в связи с аварией на котельной. В обещанные сроки воду также не дали. Жители обратились в администрацию.

«Управляющая кампания выплатила долг за газ. Бригада рабочих выехала на снятие пломб»,- сообщили РИАМО в пресс-службе администрации Лобни.

В случае возникновения вопросов необходимо обращаться по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8(496)562-11-72.