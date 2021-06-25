РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 июн. 150 бутылок воды раздали посетителям центрального парка культуры и отдыха в городском округе Мытищи, сообщается на сайте администрации горокруга.

Жаркие дни не останавливают мытищинцев от походов в любимые места отдыха, но сотрудники центрального городского парка всегда готовы прийти на помощь тем, кто не взял с собой или забыл приобрести бутылку с водой.

«Мы подготовили 150 бутылок питьевой воды, которую при поддержке мытищинских волонтеров раздаем детям, их родителям, да и всем желающим, кому необходимо освежиться в жаркую погоду», – сказала заместитель директора МБУ «Леспаркхоз» Елена Алексеева.

Акция получилась не только полезной, но и познавательной. Волонтёры и сотрудники «Леспархоза» общались с посетителями парка, знакомились, настраивались на новые встречи.

«Кто-то с удовольствием брал воду, кто-то настороженно отнесся к этой акции. Но в целом прошла она дружелюбно. Мы всегда рады гостям нашего парка и хотим, чтобы каждому здесь было хорошо и комфортно», - отметил начальник отдела паркового хозяйства МБУ «Леспаркхоз» Борис Винокуров.