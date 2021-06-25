РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июн. Глава Люберец Владимир Ружицкий встретился с представителями молодежных общественных организаций, студентами, волонтерами городского округа в рамках обсуждения ежегодного обращения губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба администрации Люберец.

«Рассмотрели вопросы, связанные с распространением коронавируса, вакцинацией от COVID-19, реализацией научных проектов и организацией учебных стажировок, состоянием экономики в округе и созданием новых рабочих мест для молодежи, строительством социальных объектов, работой парковых зон», - отметил Ружицкий.

Он поблагодарил молодежь за волонтерскую деятельность во время пандемии.

«Многие из вас помогали тем, кто в этом особенно нуждался. К сожалению, вирус не ушел, наши медики день и ночь продолжают бороться с ним. Убедительно прошу вас соблюдать все нормы эпидемиологической безопасности, беречь свое здоровье. Это самое дорогое, что у нас есть», - добавил Ружицкий.