РИАМО - 25 июн. В Подмосковье и Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности, причиной этому стала аномальная жара, предупреждение действует до 10:00 27 июня, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Оранжевый» – это 3 уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Аналогичный уровень погодной опасности объявлен на всей территории Центрального федерального округа.

Помимо прочего, в Москве и Подмосковье до 21:00 25 июня действует «желтый» уровень опасности погоды. Предупреждение объявлено из-за ветра скоростью 12-17 м/с, кратковременного дождя, а также грозы. Кроме того, до 03:00 27 июня «желтый» уровень действует из-за пожарной опасности 4 класса.

«Желтый» – это 2 уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Днем 25 июня в Московском регионе ожидается 34-36 градусов тепла, местами кратковременный дождь, а также гроза и град. Порывы ветра при грозе могут достигать 17 м/с.

26 июня ночью температура в Москве и Подмосковье опустится до 20-22 градусов тепла. Местами возможен кратковременный дождь. Днем ожидается 33-35 градусов тепла, гроза, град, а также кратковременный дождь, который пройдет местами.

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