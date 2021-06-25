РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. В Подольске на железнодорожной станции Львовская установили новые билетопечатающие автоматы, сообщила администрация округа.

Пассажирам больше не придется вставлять транспортную карту в терминал – новые билетные автоматы оснащены наружным картридером, благодаря чему процесс оплаты стал еще быстрее.

Чтобы ускорить покупку и сократить время ожидания в очереди, приобретение проездных документов в новых автоматах возможно только за безналичный расчет.

В автоматах новые большие экраны: в верхней части отображается актуальное расписание ближайших электропоездов, в нижнем – привычное меню покупки.

Всего в Подмосковье ЦППК установила более 200 новых билетопечатающих автоматов.