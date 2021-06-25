РИАМО - 25 июн. За прошедшие месяцы текущего года жителям Подмосковья предоставили 86 тыс. электронных государственных услуг по земле, сообщает пресс-служба Минмособломущества.

Самыми популярными стали перераспределение земельных участков, предоставление земли в аренду и собственность без торгов, выдача разрешений на размещение объектов на земельных участках, предварительное согласование предоставления земельных участков в аренду и собственность и установление соответствия вида разрешенного использования земли классификатору. В этих категориях с начала года предоставлены более 63 тыс. услуг. Об этом рассказала министр имущественных отношений Наталья Адигамова.

Цифровизация помогает жителям региона многие услуги получать удалено, что наиболее важно в период пандемии.

«Приятно видеть нарастающую востребованность электронных услуг по земле среди граждан. За второй квартал текущего года мы предоставили на 5 тыс. больше услуг по оформлению земли в Подмосковье. Самой популярной среди граждан является услуга перераспределения земельных участков, она предоставлена более 21 тыс. заявителей», - рассказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он добавил, что второй по популярности услугой является предоставление земли в аренду и собственность без торгов, которая предоставлена 14,5 тыс. заявителей, услуга по выдаче разрешений на размещение объектов на земельных участках предоставлена 11,6 тыс. заявителей, предварительное согласование предоставления земельных участков в аренду и собственность - порядка 11 тыс. заявителей, а услугой по установлению вида разрешенного использования земли соответствующему виду классификатора воспользовались почти 5,4 тыс. правообладателей.

По словам министра имущественных отношений Натальи Адигамовой, среди муниципальных образований, где граждане наиболее активно пользуются электронными услугами по земле, лидируют городские округа Раменский, Дмитровский, Солнечногорск, Одинцово, Чехов, Серпухов, Домодедово, Коломна, Истра и Наро-Фоминский.

Так, с начала года в Раменском округе госуслуги по земле предоставлены 4,4 тыс. заявителей, в Дмитровском – 4,25 тыс., в Солнечногорске, порядка 4 тыс., в Одинцовском округе – свыше 3,9 тыс., в Чехове – более 3,5 тыс., в Серпухове – свыше 3,4 тыс., в Домодедове – около 3,2 тыс., в Коломне и Истре – более 3,14 тыс., а в Наро-Фоминском – порядка 3 тыс. заявителей.