РИАМО - 25 июн. В столице объявлено экстренное предупреждение о непогоде с 11:30 по 21:00, ожидаются кратковременный дождь, гроза и град, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Москве.

При грозе ожидается усиление ветра 12-17 м/с.

Водителям напомнили, что при непогоде нужно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Также следует избегать резких маневров — обгонов, перестроений, опережений. Кроме того, не стоит парковать автомобиль около деревьев.

Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, нельзя укрываться под деревьями во время грозы.

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