РИАМО - 25 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил подмосковных выпускников с окончанием учебы и дал им напутствие на будущее.

«Дорогие выпускники, поздравляю вас с праздником! Я желаю, чтобы сбылись все ваши самые смелые мечты. Каждый этап жизни – очень интересный и важный. Будьте смелыми, не бойтесь вызовов и совершайте добрые поступки!», — написал губернатор в своем Instagram.

Накануне на встречу с губернатором были приглашены ребята, добившиеся значительных успехов в учебе. Среди них призеры и победители школьных олимпиад.

Глава региона встретился с Германом Дмитриевым, Алиной Матвеевой, Аленой Кашиной, Егором Прокофьевым, Анной Колпашниковой. Эти выпускники не просто сдали экзамены, а набрали по 100 баллов. Теперь готовятся поступать в ведущие вузы страны – МГИМО, ВШЭ, РАНХиГС.

«Я поступаю на актера драматургического театра и кино. Уже прошла два тура конкурса, меня ждет третий. ЕГЭ я еще не сдавала», - рассказала на встрече выпускница школы № 18 имени Подольских курсантов Нина Бабакова.

Школьник Глеб Чигинев из красногорского лицея № 4 рассказал, что планирует стать госслужащим - он подал документы в Финансовую академию при правительстве Российской Федерации по направлению «Государственное и муниципальное управление». Его хобби - спорт и музыка.

«Очень важно, ребята, чтобы вы нашли свое призвание. Здорово, если в этом возрасте вы уже определились кем хотите стать - металлургом, инженером или актером. Хочу пожелать вам всем здоровья, и чтобы в вашем окружении всегда были интересные люди, наставники. Когда у тебя сильная среда, ты тоже становишься сильным», - сказал Андрей Воробьев.

Выпускные вечера организуют в соответствии с предписаниями главного государственного санитарного врача по Московской области. Если торжественное мероприятие проходит на открытом воздухе, разрешается одновременное присутствие разных классов. В помещение допускается только один класс, рассадка - в шахматном порядке. В обоих случаях предусмотрено обязательное использование средств индивидуальной защиты и соблюдение безопасной дистанции. В целях снижения риска распространения коронавируса общегородские выпускные отменены.