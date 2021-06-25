РИАМО - 25 июн. За минувшие сутки в столице зафиксировали 7916 случаев заражения Covid-19, с начала пандемии в городе выявили 1 323 757 случаев коронавируса, сообщает оперштаб Москвы.
На текущий момент в мегаполисе продолжается вакцинация населения. Для того, чтобы вакцинироваться, необходимо посетить городскую поликлинику либо мобильные пункты в ТЦ и офисах «Мои документы».
Кроме того, сделать прививку от коронавируса можно в парках в павильонах «Здоровая Москва». Процесс бесплатной вакцинации занимает порядка 40 минут.
Начиная с 28 июня столичные рестораны и кафе станут Covid-free. Для того, чтобы попасть в заведение, гражданину нужно иметь при себе цифровой сертификат (QR-код), который покажет, привился человек двумя компонентами вакцины или нет. Кроме того, сертификат может продемонстрировать переболел ли гражданин в течение 6 месяцев либо есть ли у него отрицательный ПЦР-тест за последние 72 часа.
За минувшие сутки в РФ выявлено 20 393 случаев коронавируса, зафиксирован 601 летальный исход, выздоровели 14 024 человек.
С начала пандемии в стране выявили 5 409 088 случаев Covid-19, скончались 132 064 пациента, выздоровели 4 929 639 человек.
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Текстовая трансляция
25 ИЮНЯ
- За сутки в России зарегистрировали 20 393 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2436 больных. В Москве - 7 916.
- Власти Москвы разъяснили, как получить и использовать QR‑код. С 28 июня в Москве начнет действовать система QR-кодов для посещения кафе, ресторанов и массовых мероприятий.
- В Москве уточнили обновленный порядок плановой госпитализации. Каждый случай некорректных действий больниц будут разбирать.
- Москвичи с пятницы смогут получать QR‑коды для посещения кафе. Данное правило будет действовать в обязательном порядке с 28 июня.
- В России будут испытывать «Спутник V» на детях разных возрастов. Регистрация препарата запланирована в районе 20 сентября.
- 19 новых пунктов вакцинации от Covid‑19 открыли в детских поликлиниках Москвы. Всего же на базе городских поликлиник теперь работают 119 прививочных центров.
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