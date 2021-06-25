РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 июн. В Домодедове с 2014 года капитально отремонтировали систему газоснабжения в 149 многоквартирных домах, написал в своем Instaagram-аккаунте глава муниципалитета Александр Двойных.

По региональной программе Подмосковья «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2049 годы» идет замена внутридомового и внутриквартирного газопровода. Главный критерий включения в программу – истечение 30-летнего срока эксплуатации газопровода.

«Этим летом работы идут в основном в многоквартирных домах сельских и отдаленных территорий округа. Всего за время действия программы систему газоснабжения капитально отремонтировали в 149 МКД округа», - написал Двойных.