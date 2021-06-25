РИАМО - 25 июн. В Московском регионе 27 июня могут наблюдаться сухие грозы, которые возникают во время сильной жары, сообщает «Российская газета».
Она добавила, что при этом в облаках сталкиваются частицы пыли и капли. В связи с тем, что они разнозаряженные, раскаты грома есть, а дождя – нет.
По данным российского Гидромедцентра, в Московском регионе до 10:00 27 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Причиной этому стала аномальная жара. Среднесуточная температура выше нормы на 7-10 градусов.
«Оранжевый» – это 3 уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.
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