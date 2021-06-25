РИАМО - 25 июн. В Московском регионе 27 июня могут наблюдаться сухие грозы, которые возникают во время сильной жары, сообщает «Российская газета».

«Сухие грозы бывают при очень жаркой погоде. То есть воздух настолько раскален, что влага не долетает до поверхности земли», – сказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Она добавила, что при этом в облаках сталкиваются частицы пыли и капли. В связи с тем, что они разнозаряженные, раскаты грома есть, а дождя – нет.

По данным российского Гидромедцентра, в Московском регионе до 10:00 27 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Причиной этому стала аномальная жара. Среднесуточная температура выше нормы на 7-10 градусов.

«Оранжевый» – это 3 уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

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