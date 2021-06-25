РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 июн. Строительство двух новых корпусов к школе №11 и лицею №7 идет в соответствии с графиком, сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

Неплохими темпами продолжается строительство нового корпуса школы №11 на 550 мест в поселке Чкаловский. Согласно проекту, в корпусе, помимо просторных и оборудованных классов, будет два спортивных зала, актовый зал на 200 мест, библиотека и медицинский кабинет. Завершить строительство планируется к концу текущего года.

Также в графике идет строительство нового корпуса Лицея №7 на улице Шмидта, рассчитанного на 275 мест. В корпусе будет находиться столовая, актовый зал и другая необходимая инфраструктура. Объект планируется сдать в конце 2022 года.