РИАМО - 25 июн. Новую станцию Щукинская МЦД-2 и одноименный транспортно-пересадочный узел открыли в столице, это улучшит транспортное обслуживание порядка 170 тыс. москвичей, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

«Линия МЦД-2 проходит в двух шагах от метро «Щукинская», но до сих пор станции в шаговой доступности не было. Теперь же пассажиры МЦД-2 получили еще одну удобную пересадку на метро. А жители близлежащих кварталов смогут чаще пользоваться наземным метро», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Щукинская находится между станциями Стрешнево и Тушинская МЦД-2. В пешей доступности от станции проживает 49 тыс. человек.

Общая площадь станции Щукинская составляет 6,2 тыс. кв.м. В ней располагается терминал Z-образной формы с двумя вестибюлями и островная платформа с навесом.

В будущем планируется возвести дополнительную пассажирскую платформу.

Через ТПУ «Щукинская» проходят 20 автобусных и трамвайных маршрутов. Теперь их пассажиры могут сделать пересадку не только на метро, но и на второй диаметр.

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