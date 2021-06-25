РИАМО - 25 июн. В рамках реализации программы реновации жилфонда в столице проектируется и возводится 5,1 млн кв. м жилья, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Сейчас у нас построено 117 домов по реновации мощностью 1,4 млн кв. м, из которых уже 98 переданы под заселение. Еще 175 домов мощностью 2,8 млн кв. м строятся, а 117 домов на 2,3 млн кв. м находятся в проектировании», – сказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в сейчас ведется переселение 40,4 тыс. жителей из 274 домов, из которых свыше 32 тыс. человек уже получили ключи от новых квартир. Кроме того, на текущий момент снесли 54 старых жилых зданий.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Это произошло в августе 2017 года. Программой предусматривается расселение свыше 350 тыс. квартир, где живет около 1 млн человек.

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