РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. На автобусных маршрутах в Подольске пассажирам раздают бутилированную воду, сообщила администрация округа.

В связи с установившейся аномально жаркой погодой министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья и перевозчики организовали бесплатную раздачу воды на остановках общественного транспорта в 37 округах региона и в салонах 3,5 тыс. автобусов.

Филиал АО «Мострансавто» МАП №5 также участвует в этой доброй акции. На автобусных маршрутах начали предлагать воду пассажирам с начала текущей недели, как только столбик термометра поднялся выше 28 градусов.

Всем желающим предлагают слегка охлажденную бутилированную воду объемом 0,5 литра. В день раздают от 150 до 200 бутылок воды, купленных за счет средств предприятия.